RAGE 2 su PC: confermato il DRM Denuvo e l'utilizzo delle API Vulkan

Le analisi che accompagnano le prime recensioni internazionali di RAGE 2 confermano l'impiego, da parte di Bethesda, del chiacchierato DRM Denuvo per proteggere le vendite dello sparatutto a mondo aperto firmato id Software e Avalanche Studios.

Il sistema anti-tamper più famoso (e violato) del mondo sarà perciò implementato nella versione PC di RAGE 2 per evitare che il titolo venga preso d'assalto dai collettivi di cracker, specialmente nella fruttuosa finestra commerciale di lancio che si aprirà ufficialmente domani, martedì 14 maggio, tanto su PC quanto su PlayStation 4 e Xbox One.

L'impiego dell'ultima versione del sistema di anti-manomissione di Denuvo, però, non dovrebbe impattare in maniera eccessiva sulle prestazioni dell'FPS di Bethesda. Sempre dalle analisi delle testate videoludiche internazionali, così come dalla nostra recensione di RAGE 2 a firma di Francesco Fossetti, apprendiamo infatti che il titolo, essendo spinto dal motore grafico proprietario di Avalanche, l'Apex Engine, utilizzerà le API Vulkan.

Grazie a queste librerie grafiche, il kolossal sparatutto di Bethesda risulterà essere estremamente "digeribile" anche per le configurazioni hardware più datate, a patto ovviamente di scendere a compromessi con la risoluzione e il livello di dettaglio della caleidoscopica e folle esperienza visiva punk post apocalittica offerta dalla Zona Devastata.