RAGE 2 per PC: svelati i requisiti minimi e consigliati

Bethesda, ID Software e Avalanche Studios hanno annunciato i requisiti di sistema minimi e consigliati per la versione PC di RAGE 2, in uscita il 14 maggio insieme alle edizioni per PlayStation 4 e Xbox One.

Per quanto riguarda i requisiti minimi, gli sviluppatori raccomandano una CPU Intel Core i5-3570 o AMD Ryzen 3 1300X e una scheda video NVIDIA GTX 780 3GB o AMD R9 280 3GB, oltre ad almeno 8 GB di memoria RAM.

Requisiti Minimi

I requisiti raccomandati invece prevedono 8 GB di RAM, processore Intel Core i7-4770 o AMD Ryzen 5 1600X e GPU NVIDIA GTX 1070 8GB o AMD Vega 56 8GB.

OS: Windows 7, 8.1 o 10 a 64-Bit versions

Processore: Intel Core i5-3570 o AMD Ryzen 3 1300X

Memoria: 8GB RAM

Scheda Video: NVIDIA GTX 780 3GB o AMD R9 280 3GB

50GB di spazio libero su disco

Requisiti Consigliati

OS: Windows 7, 8.1 o 10 a 64-Bit

CPU: Intel Core i7-4770 o AMD Ryzen 5 1600X

Memoria: 8GB RAM

Scheda Video: NVIDIA GTX 1070 8GB o AMD Vega 56 8GB

Spazio libero su disco: 50GB

Recentemente gli sviluppatori hanno parlato della trama di RAGE 2 ed hanno confermato la presenza di eventi a tempo che andranno a stravolgere il mondo di gioco.