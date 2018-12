RAGE 2 per PC non uscirà su Steam ma solo su Bethesda Launcher?

RAGE 2 come Fallout 76: secondo alcuni rumor, il nuovo videogioco targato ID Software e Avalanche Studios in versione PC non sarà disponibile su Steam e altri marketplace ma esclusivamente sul Bethesda Launcher.

L'indiscrezione proviene dalla pagina dedicata ai preorder sul sito ufficiale del gioco, selezionando la versione PC l'unica opzione disponibile è attualmente quella di poter preordinare il titolo su Bethesda Launcher mentre non sono presenti collegamenti a Steam o altre piattaforme di distribuzione.

Certamente il fatto che, a sei mesi dal lancio, non esista ancora una pagina di RAGE 2 su Steam farebbe pensare ad un mancato arrivo del gioco sul negozio digitale di Valve, tuttavia la pagina prodotto potrebbe fare la sua comparsa in un secondo momento. Allo stato attuale quanto riportato è solamente frutto di rumor e speculazioni, l'unica certezza riguarda il fatto che RAGE 2 uscirà il 14 maggio 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, la data di lancio è stata annunciata giovedì notte ai Game Awards.