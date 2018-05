RAGE 2: Pete Hines di Bethesda commenta (in maniera ironica) il presunto leak del gioco

La storia è nota: nelle scorse ore Walmart Canada ha "leakato" una serie di giochi non ancora annunciati, tra cui Borderlands 3, Just Cause 4 e RAGE 2. L'account Twitter (inattivo da anni) del gioco ID Software ha ironizzato sulla situazione e lo stesso ha fatto Pete Hines, VP Marketing di Bethesda.

Hines ha ricondiviso l'immagine pubblicata sul profilo Twitter di RAGE, la quale segnala la presenza di artwork provvisorio e della mancanza di rating ESRB, pur senza smentire in alcun modo l'esistenza del gioco. Come fatto notare da DSOGaming, tutta questa attenzione da parte della compagnia potrebbe in realtà indicare la volontà di tenere alto l'hype per RAGE 2 in attesa della presentazione, che potrebbe avvenire l'11 giugno durante la conferenza E3 di Bethesda.

RAGE è stato pubblicato nell'ottobre 2011 su PC, PS3 e Xbox 360, il gioco ha riscosso un discreto successo commerciale, pur ricevendo numerose critiche per quanto riguarda la trama, la scarsa caratterizzazione dei personaggi e alcuni aspetti del gameplay. Non ci resta che attendere per scoprire se ID e Bethesda siano effettivamente al lavoro su RAGE 2.