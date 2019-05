RAGE 2: le prime tre ore di gameplay in compagnia di Alessandro Bruni!

RAGE 2 si prepara ormai a debuttare ufficialmente nelle case dei videogiocatori, con un esordio imminente, atteso per la giornata di domani, martedì 14 maggio.

Mentre trascorrono le ultime ore che ci separano dalla pubblicazione, Everyeye vi offre un'occasione per approfondire la conoscenza delle meccaniche che contraddistinguono il gioco. Il nostro Alessandro Bruni si è infatti intrattenuto per diverse ore con il nuovo shooter, immergendosi nel suo universo post-apocalittico e provando le prime tre ore di gameplay di RAGE 2. Come da tradizione, potete trovare la video replica dell'appuntamento direttamente in apertura a questa news: auguriamo dunque ai lettori una piacevole visione!

Vi ricordiamo che RAGE 2, nato da una collaborazione che ha visto protagonisti Avalanche Studio, ID Software e Bethesda, rappresenta il sequel del primo RAGE, esordito sul mercato videoludico nel corso del 2011. I giocatori potranno usufruire del gioco su diverse piattaforme: RAGE 2 sarà infatti disponibile su Playstation 4, Xbox One e PC. Per maggiori informazioni sul gioco, sulle pagine di Everyeye è già disponibile la nostra recensione di RAGE 2, all'interno della quale Francesco Fossetti ne analizza approfonditamente le caratteristiche. In chiusura, vi segnaliamo inoltre che il team di sviluppo ha già condiviso numerose informazioni sul supporto post lancio di RAGE 2.