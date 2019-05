RAGE 2: ecco quando potrete iniziare a giocarlo su PC, PS4 e Xbox One

Mancano poche ore all'arrivo di RAGE 2 sugli scaffali di tutti i negozi e chi ha effettuato il preorder non vede l'ora di poter avviare il gioco per la prima volta. Cerchiamo quindi di fare il punto della situazione sugli orari di sblocco e sul preload di RAGE 2.

Come avrete sicuramente notato, se avete effettuato il preorder del gioco su PlayStation 4, Xbox One o PC (Bethesda.net o Steam), avete già la possibilità di scaricare tutti i file necessari ad avviare il gioco. Purtroppo non tutti potranno avviare allo stesso momento il titolo Avalanche e, in particolare, i giocatori PC dovranno attendere qualche ora extra. Mentre gli utenti Microsoft e Sony potranno come sempre assistere allo sblocco del gioco allo scoccare della mezzanotte di questa sera, chi ha preordinato lo sparatutto su PC dovrà aspettare le ore 2:00 del mattino del 14 maggio 2019, ovvero domani, per poter avviare il titolo la prima volta.

La patch del day one di RAGE2 peserà inoltre quasi 15 GB ed è già inclusa nel preload del gioco. Gli unici che dovranno scaricarla separatamente sono gli utenti che acquisteranno il titolo in formato fisico. Il peso totale del download è invece di 45GB, con differenze minime tra PC e console.

In attesa di poter mettere le mani sul gioco, vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra recensione di RAGE 2, fresca di pubblicazione.