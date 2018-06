RAGE 2: la rabbia dello sparatutto Bethesda di scatena nella nostra Video Anteprima dall'E3 2018

Dopo il nuovo gameplay trailer presentato durante la conferenza Bethesda E3 2018, RAGE 2 si è mostrato in azione svelando qualche dettaglio in più sulle meccaniche di gioco. Vi raccontiamo le nostre prime impressioni sul titolo con una nuova Video Anteprima.

Il nostro primo incontro con RAGE 2 ci ha lasciato in corpo sensazioni positive, legate in particolar modo alle dinamiche di shooting del titolo, già pezzo forte del precedente capitolo uscito su PS3, Xbox 360 e PC. Ogni bossolo del gioco porta la firma inconfondibile dei ragazzi di id Software, che hanno contribuito a comporre un gunplay frenetico, profondo e dannatamente divertente, in collaborazione con il team di Avalanche Studios, autori della scoppiettante saga di Just Cause.

Un gioco dalle ottime potenzialità, soprattutto per chi ama gli FPS ad alto tasso di azione, le ambientazioni post-apocalittiche e la formula open world. Ricordiamo che RAGE 2 verrà pubblicato nel corso del 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.