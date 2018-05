RAGE 2 è realizzato con l'APEX Engine di Avalanche Studios, svelati i bonus preorder

Sappiamo che RAGE 2 è sviluppato in collaborazione tra ID Software e Avalanche Studios, oggi però scopriamo qualcosa di più su questa collaborazione: sul suo profilo Twitter, Christofer Sundberg dello studio svedese ha confermato che il gioco è sviluppato con l'APEX Engine e non con il motore ID Tech.

RAGE 2 utilizzerà dunque lo stesso engine di Just Cause 3 e non il motore proprietario della casa di DOOM e Quake, a conferma del ruolo predominante del team di Avalanche nello sviluppo del progetto. Segnaliamo inoltre che nelle scorse ore Amazon USA ha svelato per errore i bonus preorder di RAGE 2: tutti coloro che effettueranno il preordine riceveranno il veicolo Monster Truck, la pistola Settlers Pistol, la missione Cult of the Death God e la corazza Nicholas Raine.

Nella giornata di ieri Bethesda ha pubblicato il primo gameplay trailer di RAGE 2, oltre alle prime immagini del gioco che permettono di dare uno sguardo ai veicoli, alle ambientazioni e ai personaggi, decisamente sopra le righe rispetto a quelli del precedente episodio.

RAGE 2 sarà disponibile nel 2019 su PC Windows, PlayStation 4 e Xbox One, una nuova sessione di gameplay verrà mostrata all'E3 2018 durante la conferenza Bethesda in programma lunedì 11 giugno alle 03:30 del mattino, ora italiana.