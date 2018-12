RAGE 2 sarà ai Game Awards 2018, ecco un assaggio del trailer!

<212 passato un po' dall'ultima volta che RAGE 2 si è fatto vedere, dalla scorsa Gamescom per l'esattezza. Per fortuna, non dovremo attendere ancora molto prima di avere un nuovo assaggio della sua azione sfrenata e sopra le righe.

Bethesda, Avalanche Studios e id Software hanno confermato che RAGE 2 si mostrerà ai Game Awards 2018 con un trailer nuovo di zecca. Per l'occasione, è anche stato fornito un brevissimo e esilarante assaggio di ciò che verrà proiettato: un bandito che ne cavalca un altro prima di essere brutalmente schiacciati da un auto in corsa! Potete ammirare il teaser in calce a questa notizia, buona visione!

RAGE 2 è in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e PC presso gli studi di Avalanche Studios con la supervisione creativa di id Software, mentre l'uscita è prevista nel corso di una generica primavera 2019. E se la data di lancio venisse annunciata al termine del trailer dei Game Awards 2018? L'ipotesi non appare poi così remota, considerata l'importanza della manifestazione. Per fortuna non dovremo attendere molto per scoprirlo, la cerimonia prenderà il via alle 02:30 di venerdì 7 dicembre. Everyeye.it, ovviamente, la seguirà in diretta su Twitch assieme a voi!