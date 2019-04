RAGE 2 si scatena nel nuovo trailer "He's on Fire"

Bethesda ha pubblicato un nuovo spettacolare trailer dedicato a RAGE 2, il secondo capitolo della serie sparatutto sta prendendo forma negli studi di Avalanche Studios con il supporto aggiuntivo di iD Software che, tra le altre cose, è pronta a tornare in grande stile con l'imminente arrivo di DOOM Eternal, che si è recentemente mostrato su Google Stadia.

Il filmato, che potete visionare in cima alla notizia, presenta come al solito uno stile esagerato, vivace e fuori dagli schemi, costellato di spettacolari sequenze d'azione che mettono in mostra soltanto alcune delle devastanti abilità di cui sarà capace il nostro protagonista.

La particolarità del video, tuttavia, è rappresentata dall'accompagnamento vocale di Tim Kizrow, storica voce della serie di NBA Jam, che in RAGE 2 potrà sublimare con un passionale commento ogni brutale gesta che compirete. Effettuando il pre-order del titolo sbloccherete il cheat code con cui abilitare l'iconica voce di Kizrow. Per quanto strambo possa sembrare, non si tratta di un pesce d'aprile. O, almeno, questo è quanto dichiarano fermamente gli sviluppatori di Avalanche Studios!

Lasciandovi alla visione del nuovo trailer, vi ricordiamo che RAGE 2 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 14 maggio 2019. Lo sgargiante sparatutto di Bethesda si è recentemente mostrato nuovamente in azione nel corso del PAX East di Boston.