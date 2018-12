RAGE 2: scateniamo il caos nella Zona Devastata col nuovo video gameplay

Dalle pagine di Game Informer, il direttore di RAGE 2 Magnus Nedfors descrive le abilità speciali del protagonista dell'ultimo kolossal sparatutto di Bethesda mostrandoci degli spezzoni di gioco inediti tratti dall'ultimo, attesissimo progetto a mondo aperto di id Software e degli studi Avalanche.

Il nuovo video gameplay propostoci dagli autori texani si focalizza sugli spettacolari poteri che Walker, l'Ultimo Ranger di questa dimensione post-apocalittica dominata dalla violenza, potrà evolvere strappando al nemico i Nanotriti, dei preziosi minerali extraterrestri ad alta concentrazione di energia provenienti dal corpo e dalla coda della cometa che ha posto fine alla civiltà.

Esplorando l'immenso mondo di gioco del nuovo RAGE per andare alla ricerca delle trivelle di Nanotriti sopravvissute alla catastrofe e ai covi dei predoni che si servono di questo minerale per tenere a bada le mostruose creature mutanti che imperversano per il pianeta, il nostro guerriero solitario potrà potenziare le proprie abilità e trasformarsi in una macchina da guerra inarrestabile.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia di Walker e delle sue super-abilità e speriamo di tornare al più presto ad ammirare delle scene di gioco inedite di RAGE 2 prima che il titolo veda ufficialmente la luce il prossimo 14 maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One.