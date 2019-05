RAGE 2: scoperto un divertente easter egg dedicato a Tom Willits di id Software

Tra le lande devastate di RAGE 2 si aggirano personaggi decisamente fuori di testa e, tra questi, ce n'è uno molto simile ad una delle figure chiave di id Software.

Visitando la città di Wellspring ci si può infatti imbattere in Wimothy Tillits, un folle seduto sul "trono di ceramica" mentre sorride in maniera molesta e accarezza il cadavere di un ratto. Le fattezze di tale personaggio, così come il suo nome, sono palesemente ispirate a Tim Willits. Per chi non lo sapesse, Willits è studio director, level designer e co-proprietario di id Software, team di sviluppo che ha collaborato con Avalanche al gioco occupandosi principalmente della componente sparatutto. Insomma, pare che la software house si sia divertita a nascondere dei simpatici easter egg in giro per il mondo di gioco e non vediamo l'ora di scoprirli tutti.

