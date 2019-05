RAGE 2, al via la prima Sfida Community: in palio c'è una skin per pistola!

Rage 2 è un titolo godibile interamente in modalità giocatore singolo, ma include anche un'interessante funzionalità online: le Sfide Community. Ognuna di queste sfide ricompensa i partecipanti con una skin gratuita per armi e ha una durata di una settimana. La prima ha preso il via oggi, e mette in palio la skin per pistola Cometa nauseante.

Per partecipare a questa sfida, che rimarrà attiva fino a giovedì 23 maggio, dovete solo assicurarvi di essere online e di aver eseguito l’accesso al vostro account Bethesda.net. L'obiettivo è quello di far fuori assieme agli altri giocatori un totale di 100.000.000 di nemici! Il premio verrà assegnato a tutti i partecipanti solamente in caso di completamento. Potete ammirare la skin per pistola Cometa Nauseante nell'immagine allegata in calce a questa notizia. Ora non dovete far altro che ritornare nelle terre devastate di RAGE 2 ed eliminare nemici su nemici!

Bethesda ha anche già fornito i dettagli sulle prossime sfide community settimanali: dal 24 al 30 maggio dovrete ripulire 250.000 accampamenti per vincere la skin per fucile d’assalto Acchiappasogni, mentre dal 31 maggio al 6 giugno verrà regalata la skin per wingstick Vintage (ispirata al primo capitolo) a tutti coloro che riusciranno ad abbattere una pericolosa bestia mutante. RAGE 2, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Se siete ancora indecisi sull'acquisto, vi consigliamo di leggere la recensione di RAGE 2 a cura del nostro Francesco Fossetti.