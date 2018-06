RAGE 2 si mostra in un nuovo gameplay trailer, svelata la finestra di lancio

Durante la conferenza in corso di svolgimento mentre vi scriviamo, Bethedsa ha mostrato nuovamente Rage 2, questa volta in lungo e approfondito gameplay trailer.

Grazie al filmato, che potete vedere in apertura di notizia, è possibile farsi un'idea ben precisa sulle ambientazioni dell'open world, la frenesia degli scontri a fuoco, i nemici e le sezioni in auto, uno dei tratti distintivi della produzione. Al termine, inoltre, viene svelato che il titolo verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC durante la primavera del prossimo anno. Ricordiamo che lo sviluppo del titolo è il frutto della collaborazione tra id Software e Avalanche Studios.

"Attraverserete paesaggi variegati nei panni di Walker, l'ultimo ranger della Zona devastata, usando un'ampia gamma di potenti armi e di strabilianti poteri a nanotriti per sconfiggere fazioni feroci, enormi mutanti e il regime oppressivo dell'Autorità", si legge nella descrizione ufficiale.

"Parlando a nome di Avalanche Studios, questo per noi è un sogno divenuto realtà", ha detto Nedfors sul palco dell'evento BE3. "Il mondo di RAGE 2 è perfetto per il nostro stile di gioco. Ma per noi è stato ancora più emozionante poter lavorare con id Software. Questi ragazzi hanno inventato il primo sparatutto in soggettiva e continuano a sfornare i migliori sparatutto in circolazione. È una collaborazione fantastica, dalla quale nascerà il miglior sparatutto a mondo aperto a cui avrete mai giocato".