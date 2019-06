RAGE 2: gli sviluppatori illustrano le principali novità dei futuri update

Dalle pagine di Steam, gli studi Avalanche e id Software si rituffano nella Zona Devastata di RAGE 2 per spiegarci cosa hanno intenzione di fare per migliorare il loro sparatutto a mondo aperto attraverso i prossimi aggiornamenti gratuiti.

Prima di discutere delle aggiunte contenutistiche, gli sviluppatori di RAGE 2 si focalizzano sulle ottimizzazioni per riferire che le prossime patch proporranno delle correzioni ai bug audio ravvisati dagli appassionati, una riduzione della latenza nella fruizione dei menù e dell'interfaccia, la chiusura di falle che hanno comportato dei crash durante le sfide racing e un miglioramento all'algoritmo per il rendering su schede grafiche AMD.

Sempre sul fronte dei correttivi, le patch in questione introdurranno delle funzioni per impostare la reattività del mouse, chiuderanno un bug nei dialoghi con Kvasir e porteranno a 15 a 3 il numero di aree in cui potremo visitare il "negozio di cheat" del Wasteland Wizard.

Per quanto riguarda le innovazioni di gameplay, i prossimi aggiornamenti gratuiti aggiungeranno una delle funzionalità più richieste dagli utenti di RAGE 2, ossia il reset degli insediamenti liberati dai banditi: attivando questa modalità nella fase endgame, il nostro alter-ego potrà affrontare nuove battaglie contro orde di nemici ancora più numerose e feroci.

I giocatori, di conseguenza, potranno cercare di liberare gli avamposti più e più volte, con premi e modalità che devono essere ancora definite da id Software e dagli studi Avalanche: maggiori informazioni su questa funzione verranno condivisi nel corso delle prossime settimane. Aspettiamo perciò di conoscere nel dettaglio le tempistiche di lancio di questi update e, nell'attesa, vi lasciamo in compagnia di Francesco Fossetti e della nostra recensione di RAGE 2.