RAGE 2: il trailer di debutto arriverà oggi, nuovi indizi da Facebook e Twitter

Aggiornamento ore 08:31: un video di RAGE 2 della durata di 15 secondi è stato leakato prima dell'annuncio ufficiale, previsto apparentemente più tardi nel corso della giornata odierna.

La campagna teasing di RAGE 2 è andata avanti da giovedì scorso e per tutto il weekend e non è ancora terminata: nuovi movimenti sui profili social di RAGE rafforzano l'ipotesi dell'annuncio nella giornata di oggi, lunedì 14 maggio.



Il primo "movimento" riguarda la pagina Facebook di RAGE, dopo aver pubblicato una serie di immagini teaser, Bethesda ha aggiornato la copertina e l'immagine profilo con due ritagli completamente neri, due immagini provvisorie in attesa delle grafiche ufficiali che arriveranno con ogni probabilità al momento del reveal.

Ma quando sarà annunciato RAGE 2? Stando a un Tweet pubblicato nella notte, proprio nella giornata di oggi, il messaggio in questione riporta infatti il percorso "C:DesktopVideosAnnounceTrailerMonday", il quale non lascia spazio a troppi dubbi sul fatto che il trailer di annuncio verrà mostrato lunedì 14 maggio.

Non ci resta quindi che attendere poche ore per saperne di più, leakato inizialmente da Walmart Canada insieme ad altri titoli, RAGE 2 sembra essere una delle sorprese di Bethesda per il 2018, con ogni probabilità oggi vedremo il teaser trailer di debutto con rimando all'E3 di Los Angeles (la conferenza Bethesda è prevista per lunedì 11 giugno alle 03:30 del mattino, ora italiana) per il primo gameplay e per nuovi dettagli sul progetto, sequel di uno degli shooter più controversi degli ultimi anni, lodato dal punto di vista tecnico e al tempo stesso criticato per la mancanza di protagonisti carismatici e l'assenza di una trama coinvolgente.