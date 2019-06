RAGE 2: il trailer dell'E3 svela i contenuti del prossimo update e della prima espansione

Con un trailer dalla vena perticolarmente ironica, Bethesda ha ufficialmente presentato la prima espansione di RAGE 2, lo scatenato sparatutto in prima persona co-sviluppato da id Software e Avalanche Studios.

Gli autori del trailer che trovate in cima alla notizia si saranno certamente divertiti a girare le scene che ci presentano i prossimi contenuti del gioco in uno stile che rimanda direttamente alle sigle delle serie televisive anni '90. Quanto viene mostrato nella prima metà del video sarà lanciato nel corso di questa settimana in via gratuita tramite update. Tra le novità, troverete un mech pilotabile, un verme gigante, nuovi veicoli, e una nuova fazione.

Annunciata inoltre l'espansione L’Avvento dei Fantasmi, in arrivo più avanti quest’anno. Ecco alcuni dei contenuti in arrivo nel gioco nelle prossime settimane: mech pilotabile “Bomber”, evento dinamico “Bruco dell’ozono”, evento dinamico “Sciame d’insetti”, veicolo monoruota “Armadillo”, motocicletta “Ghost”, missioni Stanley Express, nuovi cheat, tra cui il sedile lancia-Phoenix e il pacchetto vocale OzzyMan, nuove skin armi, nuovi eventi giornalieri, nuove sfide della Zona devastata ed eventi della community.