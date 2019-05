RAGE 2: dove trovare tutte le Arche e ottenere i Nanotriti

Dopo avervi spiegato come sbloccare i veicoli di RAGE 2, in questa mini-guida al nuovo FPS di Avalanche Studios e id Software vi mostriamo la posizione di tutte e 13 le Arche disseminate nel mondo di gioco. Visitando tali strutture potrete ottenere nuovi Nanotriti, necessari per potenziare le abilità.

Visitando queste strutture ipertecnologiche si possono acquisire i Nanotriti, necessari per sviluppare l'ampio ventaglio di abilità disponibili in RAGE 2. Vediamo dove trovare tutte e 13 le Arche presenti nel gioco.

La posizione delle 13 Arche presenti in RAGE 2

Il video riportato in cima alla notizia vi mostra i punti esatti della mappa in cui trovare le 13 Arche disseminate nel mondo di RAGE 2. Alcune, come la prima, le visiterete nell'arco della storia principale, mentre le altre andranno cercate di proposito durante le fasi esplorative.

Una volta che avrete scoperto la posizione di un'Arca, tutto quello che dovete fare è liberare l'area eliminando i nemici presenti nei dintorni. Dopodiché sarete in grado di esplorare la struttura e ottenere i Nanotriti.

Se avete bisogno di altri consigli per sopravvivere nel mondo post-apocalittico del nuovo FPS di Avalanche Studios e id Software, non dimenticate di consultare la nostra guida introduttiva di RAGE 2 con consigli utili sulle armi, i veicoli e i combattimenti.