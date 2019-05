RAGE 2 Trucchi: come sbloccare tutti i cheat del gioco

In RAGE 2 è possibile attivare una serie di cheat per ottenere diversi bonus e funzioni aggiuntive all'interno del gioco. In questa mini-guida vi spiegheremo come sbloccare tutti i trucchi contenuti nel nuovo FPS di Avalanche Studios e id Software.

Gli utenti in possesso della Deluxe Edition di RAGE 2 potranno accedere istantaneamente ad alcuni di questi cheat (oltre ad avere la possibilità di ottenere il BFG 9000). Per sbloccare tutti i trucchi del gioco, in ogni caso, bisognerà imbattersi in un eccentrico NPC: lo stregone Mangoo.

Come sbloccare tutti i trucchi di RAGE 2

Attivare i trucchi in RAGE 2 non funziona come nei vecchi giochi, dato che non ci sarà nessun codice da inserire all'interno del gioco. Per sbloccare tutti i cheat contenuti nel nuovo FPS di Avalanche Studios e id Software, infatti, dovrete parlare con lo stregone Mangoo, personaggio che potrete incontrare casualmente durante le vostre esplorazioni. In genere pare venga avvistato soprattutto ai confini della mappa, ma i suoi punti di spawn sembrano del tutto casuali. Per trovarlo, dunque, non vi resta che tenere sempre gli occhi aperti mentre vi aggirate per le lande post-apocalittiche di RAGE 2.

La lista di tutti i trucchi di RAGE 2

Di seguito elenchiamo tutti i cheat di RAGE 2 attualmente noti che potrete acquisire da Mangoo:

He's on Fire : attivate questo cheat per fare in modo che il leggendario annunciatore Tim Kitzrow commenti ogni vostra mossa.

: attivate questo cheat per fare in modo che il leggendario annunciatore Tim Kitzrow commenti ogni vostra mossa. Diamond Geezer : in questo caso sarà Dee Dyer di Cockney a commentare le vostre azioni.

: in questo caso sarà Dee Dyer di Cockney a commentare le vostre azioni. Git Gud : con questo cheat tutti i nemici vengono eliminati con un solo colpo.

: con questo cheat tutti i nemici vengono eliminati con un solo colpo. Son of Thor : usatelo per fulminare gli avversari.

: usatelo per fulminare gli avversari. Klegg Support : potrete ottenere il supporto di Klegg in partita.

: potrete ottenere il supporto di Klegg in partita. Phoenix Rejector Seat : quando premete il pulsante dell'espulsione, il veicolo verrà scagliato in cielo al posto vostro.

: quando premete il pulsante dell'espulsione, il veicolo verrà scagliato in cielo al posto vostro. Progress Booster : raddoppia le unità di Feltrite raccolti per quattro ore.

: raddoppia le unità di Feltrite raccolti per quattro ore. Super Phoenix : potenzia il Phoenix 4x4.

: potenzia il Phoenix 4x4. Super Overdrive : aumenta la potenza del vostro Overdrive.

: aumenta la potenza del vostro Overdrive. Super Wingstick : il vostro wingstick avrà dei reindirizzamenti illimitati.

: il vostro wingstick avrà dei reindirizzamenti illimitati. Red Barrel Rain: questo cheat lascia cadere un gruppo di barili rossi di fronte a voi.

Nota importante: mentre i cheat sono attivati, non sarete in grado di sbloccare obiettivi e trofei. Tenetelo sempre a mente quando decidete di utilizzarli.

Se avete bisogno di altri consigli sul gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida introduttiva di RAGE 2.