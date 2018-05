RAGE 2: uno sguardo ai personaggi nelle prime immagini tratte dal trailer

Bethesda ha ufficialmente annunciato Rage 2, seguito dello sparatutto post-apocalittico lanciato nell'ormai lontano 2011 su PlayStation 3, Xbox 360 e PC. Per l'occasione, ha pubblicato il primo trailer ufficiale.

Il filmato, lungo poco meno di un minuto, non mostra sessioni di gameplay, ma ci permette di dare uno sguardo ai folli personaggi che popoleranno il mondo post-apocalittico del gioco. In calce alla notizia trovate un galleria con degli screenshot tratti dal trailer dell'annuncio. Sono tutti caratterizzati da uno stile sopra le righe, esattamente come il tono dell'intera produzione, differente da quello del capostipite della serie. Sarà interessante scoprire se il nuovo stile adottato influenzerà anche le sessioni giocate: potremo farci un'idea più precisa al riguardo domani 15 maggio alle ore 16:00, quando Bethesda pubblicherà il primo video gameplay ufficiale. Restate sintonizzati su queste pagine.

RAGE 2 verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC in una data non ancora annunciata. Il titolo è sviluppato in collaborazione di Avalanche Studios, team svedese responsabile della serie Just Cause e di Mad Max.