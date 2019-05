RAGE 2 è già in vendita a prezzo scontato in Nord America

Soltanto due giorni dopo il day one di Rage 2, il gioco di Avalanche Studios e ID Software è già venduto a prezzo scontato su Walmart. Il gioco ha ricevuto recensioni buone anche se non entusiastiche (a proposito, avete letto la nostra recensione di Rage 2?) ed ha costretto il retailer ad applicare lo sconto.

Sono in molti infatti ad aver lodato il gunplay del titolo, criticandone però il mondo e lo storytelling, il che probabilmente ha convinto gli indecisi a non comprare il titolo, che ora in virtù dello sconto potrebbe risultare più appetibile.

Walmart vende infatti Rage 2 a 10 dollari in meno del prezzo di listino, per uno sconto del 17% applicato su tutte le versioni. Non è una certezza ovviamente, ma questo espediente suggerirebbe che le vendite iniziali del titolo siano state inferiori alle aspettative di Bethesda, il publisher del gioco, per cui non è escluso che provvedimenti simili vengano attuati anche da altri venditori.

Come dicevamo, tra i maggiori pregi di Rage 2, secondo gli utenti, sono le sessioni di shooting particolarmente ben riuscite, tanto che il gioco è stato paragonato a DOOM, uno dei titoli più apprezzati di questa generazione. Evidentemente per molti non è stato un motivo sufficiente per dare una chance a Rage 2.

Voi che ne pensate?