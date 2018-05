RAGE 2 verrà annunciato domani? Arrivano altri indizi da Bethesda

Dopo gli ultimi indizi pubblicati di recente sui propri canali social, Bethesda continua a suggerire l'arrivo di un annuncio legato a RAGE 2 per il 14 maggio: il gioco verrà svelato ufficialmente nella giornata di domani?

Come potete vedere in calce alla notizia, Bethesda ha condiviso una serie di scatti su Twitter che sembrano riferirsi abbastanza chiaramente a RAGE 2: lo possiamo notare dall'utilizzo del colore viola, dalla presenza di soggetti "punk" e di altri elementi riconducibili all'immaginario di RAGE. Dettaglio ancora più importante, in tutte le immagini viene riportata la data "14 maggio", a indicare con ogni probabilità l'arrivo di un annuncio per quel giorno (vale a dire domani).

Considerando quanto trapelato di recente, a partire dalla comparsa del gioco nei listini di Wal-Mart Canada (con i relativi commenti di Bethesda a seguire), è abbastanza probabile che domani venga fatto qualche annuncio su RAGE 2: il titolo verrà svelato ufficialmente, con tanto di finestra di lancio e piattaforme di pubblicazione? Forse vedremo un primo filmato di gioco, magari con qualche spezzone di gameplay vero e proprio?

Per saperlo, a questo punto, non rimane che attendere la giornata di domani, in attesa di ulteriori novità da Bethesda. Voi cosa vi aspettate dal nuovo capitolo della serie, nel caso venisse confermato dal publisher?