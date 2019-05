Rage 2: la versione dello shop di Bethesda non include Denuvo

Bizzarra mossa di Bethesda, o clamoroso errore da parte della software house? Rage 2, il nuovo capitolo dell'open world di Avalanche e ID Software, è disponibile da ieri sia su Steam che su diverse altre piattaforme digitali, tra cui ovviamente, lo store ufficiale Bethesda.

In quest'ultima versione però, il gioco non include il tanto criticato sistema di protezione Denuvo, che se da un lato viene utilizzato per contrastare la pirateria, dall'altro dà molto fastidio all'utenza, in quanto peggiora le prestazioni dei videogame che lo utilizzano.

Per il momento la situazione non è chiara: sembra piuttosto ovvio che si sia trattato di una distrazione da parte di qualcuno in Bethesda, e non si sa ancora quanti giocatori abbiano scaricato la versione senza Denuvo, e la software house non ha rilasciato ancora dichiarazioni.

In ogni caso, presumibilmente nei prossimi giorni potrebbe arrivare qualche video che compara le prestazioni della versione con Denuvo rispetto a quella senza, che è poi uno dei pochi motivi di reale interesse della questione, visto che ribadiamo come sempre che la redazione di Everyeye.it tutta condanna fermamente la pirateria in ogni sua forma.

In attesa di chiarezza sull'argomento, vi ricordiamo che sul nostro sito trovate la recensione di Rage 2 e tanti contenuti per saperne di più sul videogame uscito ieri, come un video in cui esploriamo le lande desolate di Rage 2, aspetto piuttosto importante del gioco.