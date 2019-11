RAGE 2: il video di lancio dell'espansione TerrorMania apre la caccia agli scheletri

Gli autori di id Software e degli studi Avalanche confezionano il video di lancio di TerrorMania per ricordarci dell'uscita della nuova espansione di RAGE 2, lo sparatutto sci-fi a mondo aperto appena approdato su Xbox Game Pass.

L'esperienza ludica e narrativa offerta da TerrorMania corre parallelamente alla storia della campagna principale e spinge il Ranger Walker, e noi con lui, ad addentrarsi nel Regno dei Morti per evitare che un'armata di scheletri porti ancora più distruzione e caos tra gli abitanti della Zona Devastata.

La seconda espansione maggiore di RAGE 2, proprio come avvenuto con L'Avvento dei Fantasmi, introduce una nuova area esplorabile in cui potremo visitare le "versioni alternative" di ambientazioni come la Città Incolta o Wellspring, oltre ad aree del tutto inedite come l'Ospedale e le Isole Galleggianti.

Nell'offerta contenutistica di TerrorMania rientrano anche la nuova fazione nemica dell'Armata dei Morti e l'arma Spada del Trapasso. Il nuovo DLC a tinte horror di RAGE 2 può essere scaricato "gratuitamente" da chi possiede già il Season Pass compreso nell'Edizione Deluxe, ma può essere acquistato separatamente da tutti gli utenti PC, PlayStation 4 e Xbox One attraverso gli store digitali delle rispettive piattaforme.