RAGE 2: un video ci mostra tutte le follie che potremo fare nel gioco

Nelle ultime ore Bethesda ha pubblicato un nuovissimo trailer di RAGE 2 che ci permette di ammirare tutte le possibilità offerte da questo folle open world shooter con visuale in soggettiva.

Oltre a fungere da introduzione a quella che è la storia di gioco, il filmato ci mostra quali sono le attività nelle quali il giocatore potrà perdersi tra una missione e l'altra. Oltre a mettere a disposizione degli utenti una vasta gamma di armi e un mondo completamente esplorabile, sarà anche possibile partecipare a svariate attività secondarie come le gare a bordo dei veicoli, combattimenti per la Monster Bash TV, interazioni con NPC fuori di testa e tanto altro.

Prima di lasciarvi al breve filmato, che dura solo 2 minuti e mezzo, vi ricordiamo che RAGE 2 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 14 maggio nelle seguenti versioni: PlayStation 4, Xbox One e PC (Bethesda.net e Steam). Stando alle dichiarazioni degli sviluppatori, le uniche versioni console che riusciranno a garantire i 60fps su RAGE 2 saranno quelle per PlayStation 4 Pro e Xbox One X. Potete dare un'occhiata all'edizione per console mid-gen di RAGE 2 in un nuovo filmato di gameplay.