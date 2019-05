RAGE 2: la Video Recensione del nuovo FPS di ID Software, Avalanche e Bethesda

Mancano ormai poche ore al debutto ufficiale di RAGE 2 e, prima di iniziare a sprecare quintali di piombo in questo shooter violento, esplosivo e adrenalinico vi proponiamo la nostra Video Recensione.

Come avrete già letto nella nostra recensione di RAGE 2 a cura di Francesco Fossetti, che gli ha assegnato un 7.5, si tratta di uno sparatutto in prima persona con delle meccaniche solide (ereditate da titoli come DOOM e Wolfenstein) ma non esente da difetti. Tra i principali aspetti negativi del gioco troviamo una certa ripetitività di fondo nella fasi di esplorazione e una longevità non alle stelle. Nonostante tutto, però, chiunque voglia divertirsi in un open-world popolato da elementi fuori di testa e ricco di azione non potrà che divertirsi.

Prima di lasciarvi scoprire ogni singolo dettaglio del gioco nella nostra Video Recensione, vi ricordiamo che tra i giochi mostrati oggi sul canale Twitch di Everyeye.it potrete vedere RAGE 2 e A Plague Tale: Innocence. Se siete curiosi di scoprire maggiori dettagli sul gioco, potete dare un'occhiata al calendario completo dei DLC di RAGE 2, che mostra in una sola immagine tutti i contenuti aggiuntivi gratuiti e a pagamento in arrivo nei prossimi mesi. Pare inoltre che giocando RAGE 2 su Twitch sia possibile farsi rianimare dai propri spettatori grazie ad un particolare mini-gioco.