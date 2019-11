RAGE 2 su Xbox Game Pass: annuncio all'X019 di Londra?

Secondo quanto riportato da alcuni giocatori sui principali social network, RAGE 2 è stato avvistato nella sezione Xbox Game Pass di Xbox Store, al momento però non è possibile scaricare il gioco e il link rimanda alla pagina per l'acquisto del gioco a prezzo pieno.

Potrebbe trattarsi del segnale di "lavori in corso" per quanto riguarda l'arrivo di RAGE 2 sul Game Pass e secondo vari rumor l'annuncio potrebbe arrivare domani, durante la puntata di Inside Xbox in diretta dall'X019 di Londra, in onda dalle 21:00 ora italiana. Non è escluso però che la comunicazione possa arrivare anche nelle ore precedenti e magari già nella giornata di oggi, il mercoledì di solito è un "giorno fortunato" per quanto riguarda gli annunci Xbox Game Pass.

Non possiamo escludere che l'annuncio possa riguardare non solo RAGE 2 ma magari un pacchetto di giochi Bethesda, come avvenuto ad agosto con i giochi della compagnia che hanno fatto il loro debutto su PlayStation Plus. RAGE 2 è stato pubblicato lo scorso mese di maggio, il titolo è accolto discretamente da pubblico e critica ed è stato supportato da una serie di DLC ed espansioni tra cui L'Avvento dei Fantasmi, il più recente pacchetto scaricabile uscito lo scorso mese di settembre.