RAGE 3: id Software vorrebbe già dedicarsi al terzo capitolo

In occasione dell'uscita di RAGE 2, il CEO di id Software Tim Willits è stato intervistato dall'Hollywood Reporter e in questa occasione ha accennato al futuro della serie, parlando dell'ipotetico (e per ora non confermato) RAGE 3.

"Spero di poter continuare a lavorare su RAGE, è un franchise che amo molto. Possiamo letteralmente fare quello che vogliamo, una volta ci siamo messi a parlare con il mio team della possibilità di aggiungere giganteschi scarafaggi da cavalcare... E' un franchise pazzo e divertente, lavorare su RAGE è esaltante, spero di poter sviluppare il terzo episodio il prima possibile", queste le parole di Willits, che poi parla anche delle fonti di ispirazioni per il progetto:

"RAGE e RAGE 2 sono assolutamente influenzati da Mad Max ma anche il contrario... Mad Max Fury Road è uscito nel 2015 e presentava alcuni banditi che io stesso avevo ideato in RAGE, lanciato qualche anno prima...E non dimenticate che Avalanche aveva lanciato un gioco di Mad Max, lavorare con loro è stata una scelta naturale", conclude Willits.

Il nuovo shooter Bethesda è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, per maggiori dettagli vi rimandiamo alla recensione di RAGE 2.