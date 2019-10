RAGE 3 o Just Cause 5 in sviluppo per PlayStation 5 e Xbox Scarlett?

Avalanche Studios è attualmente alla ricerca di due figure professionali da inserire negli studi di New York attualmente al lavoro su progetti non ancora annunciati per le console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Scarlett.

La compagnia sta cercando nello specifico un Build Engineer ed un Engine Programmer entrambi con esperienza nel mondo console e PC High End con l'obiettivo di espandere il team attualmente impegnato nella produzioni di giochi per le piattaforme di nuova generazione.

Ma quali saranno questi progetti non ancora annunciati? Avalanche Studios (da non confondersi con Avalanche Software) ha recentemente pubblicato RAGE 2, Generation Zero e Just Cause 4. Ci sono buone probabilità che l'azienda sia al lavoro sul sequel di almeno uno dei titoli indicati e se Generation Zero non è stato un grande successo commerciale, sia RAGE 2 che Just Cause 4 hanno prodotto utili e quasi certamente i rispettivi publisher sono interessati a portare avanti i due franchise.

Avalanche potrebbe quindi (il condizionale è d'obbligo) essere già impegnata su Just Cause 5 per conto di Square Enix o RAGE 3, quest'ultimo prodotto in collaborazione con ID Software e pubblicato da Bethesda. Non è esclusa anche l'ipotesi di una nuova IP, al momento lo studio non ha commentato la notizie d dunque restiamo nel campo delle pure speculazioni.