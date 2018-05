RAGE: l'account Twitter commenta ironicamente la comparsa di RAGE 2 nei listini di Walmart

Nelle scorse ore vi abbiamo segnalato la comparsa di vari titoli non ancora annunciati all'interno dei listini di Walmart Canada. Fra questi, vi è anche RAGE 2, sequel dello sparatutto in prima persona pubblicato da Bethesda nel 2010.

Ebbene, l'account Twitter ufficiale di RAGE ha commentato ironicamente l'accaduto, evidenziando tutti gli errori presenti sulla copertina placeholder pubblicata sul sito del rivenditore. Come potete osservare nell'immagine in calce alla notizia, gli sviluppatori segnalano la mancanza della key-art e del rating, inoltre il nome del gioco dovrebbe essere scritto interamente in maiuscolo e con un font differente. A prima vista sembrerebbe solamente un post ironico, tuttavia in tanti sono convinti che questa sia la conferma dell'effettiva esistenza di RAGE 2. Voi cosa ne pensate? Bethesda annuncerà il nuovo capitolo della serie, magari durante il prossimo E3? La fiera losangelina sarebbe senza dubbio un palcoscenico adatto per un eventuale reveal. Per saperne di più, non possiamo fare altro che attendere speranzosi la conferenza E3 di Bethesda, che si terrà l'11 giugno alle ore 3:30 del mattino (fuso orario italiano).

Vi ricordiamo che nella lista comparsa oggi su Walmart Canada figurano anche altri importanti titoli non ancora annunciati, come Borderlands 3, Gears of War 5, Just Cause 4, e Splinter Cell.