Ragnarok chiede un risarcimento da 100 milioni di dollari agli sviluppatori di Rune 2

Qualche settimana fa vi avevamo raccontato della situazione surreale che si era venuta a creare per quanto riguarda Rune 2. Gli sviluppatori di Human Head Studios hanno firmato con Bethesda e sciolto lo studio praticamente in contemporanea con l'uscita del gioco.

Dunque Human Head Studios ha abbandonato Rune 2, ma il publisher del gioco, Ragnarok Games, a quanto pare non sapeva nulla ed è, come si dice, caduto dal pero, accusando gli sviluppatori come minimo di poca chiarezza. C'erano infatti piani per uno sviluppo ed un supporto a lungo termine di Rune 2, ed avendo gli autori del gioco cambiato bandiera, inevitabilmente questi ultimi avrebbero dovuto essere rivisti.

La risposta in ogni caso non si è fatta attendere, ed è di oggi la notizia che Ragnarok Games ha appena intentato una causa contro gli ex fondatori di Human Head Studios, Christopher J. Rhinehart, Ben Gokey, e Paul MacArthur, chiedendo loro un risarcimento di 100 milioni di dollari di danni.

La questione sembra poi aver assunto contorni ancora più grotteschi. Ragnarok ha accusato gli sviluppatori, tra le varie cose, di aver requisito del codice di gioco di Rune 2 chiedendo in cambio della sua restituzione una somma di denaro. Un vero e proprio ricatto insomma, perlomeno stando a quanto riportato da Ragnarok, che il publisher non ha voluto accettare, e in tutta risposta il codice del gioco sarebbe stato alterato.

Insomma, la vicenda si arricchisce di una nuova, squallida, puntata, e siamo sicuri che questa telenovela sia ancora ben lontana dalla sua conclusione.