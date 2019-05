Il primo raid di Ghost Recon Breakpoint sarà ambientato in un vulcano

Nel corso dell'evento di presentazione di Ghost Recon Wildlands, Ubisoft ha anche svelato i piani per il supporto post-lancio, che sembrano essere decisamente corposi.

La casa francese ha pianificato l'aggiunta di eventi speciali e raid per quattro giocatori indirizzati all'endgame, oltre alla pubblicazione di differenti espansioni (una ogni quattro mesi) con contenuti della storia inediti e classi aggiuntive. Non sono stati rivelati dettagli più precisi, ma la redazione di PCGamesN è riuscita a carpire qualche dettaglio aggiuntivo sui raid, una novità per la serie. A quanto pare, il primo di essi porterà i giocatori in un'installazione situata all'interno di un vulcano, un'ambientazione che, siamo sicuri, sarà in grado di garantire un'alta dose di spettacolarità.

A proposito delle incursioni, lo sviluppatore Sebastien Leprestre ha dichiarato che la decisione di aggiungerle è arrivata in maniera naturale: "Ci siamo impegnati per garantire un supporto post-lancio di diversi anni, pertanto ci è sembrato naturale fornire una sfida ulteriore per i giocatori hardcore che vogliono investire molto tempo in questo universo".

Come il nostro Alessandro Bruni ha scritto nell'anteprima di Ghost Recon Breakpoint (provato in esclusiva italiana), il raid arriverà poco dopo il lancio del gioco, fissato per il 4 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Sarà necessaria una connessione ad internet permanente, anche per coloro che vorranno giocarlo in solitaria.