Raid di Pokemon GO sospesi per il Coronavirus, ma in Italia funzionano ancora

Nei giorni scorsi Niantic Labs ha sospeso i Raid di Pokemon GO in buona parte del mondo per evitare che i giocatori possano uscire di casa a caccia di Pokemon in questo periodo di quarantena dovuto all'emergenza internazionale Coronavirus. Non tutto però sembra sia andato per il verso giusto.

A quanto pare infatti moltissimi giocatori italiano hanno segnalato la presenza di Cobalion nei Raid Livello Cinque nella giornata di ieri (mercoledì 18 marzo), questo Pokemon Leggendario è effettivamente tornato disponibile nelle scorse ore ma dovrebbe essere bloccato in vari paesi come Italia, Giappone e Corea.

Utilizziamo il condizionale perchè come detto Cobalion (e la variante Cobalion Shiny) è apparso ad alcuni giocatori italiani e questo è indubbiamente un problema poichè potrebbe spingere alcuni allenatori a violare la quarantena, ovviamente noi vi sconsigliamo caldamente di farlo e vi invitiamo a restare a casa seguendo le direttive emesse dal Governo.

La scorsa settimana un trentenne italiano è stato denunciato poichè sorpreso in strada senza un valido motivo, impegnato proprio a giocare a Pokemon GO durante il Coronavirus. Niantic Labs ha riprogettato Pokemon GO per giocare da casa e dunque non è necessario lasciare la propria abitazione per andare a caccia di Pokemon. Gli eventi sospesi torneranno nel corso delle prossime settimane, non appena la delicata situazione internazionale si risolverà.