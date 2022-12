Raiden Shogun classica in questo cosplay a tema Genshin Impact

I personaggi di Genshin Impact si differenziano per varie caratteristiche. Innanzitutto c'è la loro provenienza, ma poi non va dimenticato anche il modo di combattere, che si ramifica in due modi ben distinti. Da una parte ci sono le armi, mentre dall'altra i classici elementi naturali come fuoco, ghiaccio, elettricità e non solo.

Ognuno di loro ha un'affinità particolare che poi, in sinergia con il resto del gruppo e con le varie abilità, può creare combo devastanti per abbattere i nemici di turno. Ma gli elementi sono correlati anche alle divinità del mondo di Genshin Impact: i sette elementi sono correlati ai Sette, coloro che presero parte alle guerre degli Archon e controllano Teyvat, con alcuni di loro che lì si manifestano. E tra i più conosciuti c'è un Archon in particolare: Baal.

Simbolo dell'elettricità, Baal ha preso il nome di Raiden Shogun ottenendo un recipiente e con essa i giocatori di Genshin Impact possono mantenere il controllo del campo di battaglia. Essendo l'Archon di Inazuma, questo personaggio ha proprio il sapore di Giappone, con kimono e katana sempre pronti all'uso, come mostra questo cosplay di Raiden Shogun ideato e realizzato da Chili Baby.

Sempre da Inazuma c'è questo cosplay di Yoimiya, mentre dalla nuova regione Sumeru arriva il fascino di questo cosplay di Nilou.