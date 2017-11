Raiders of the Broken Planet: data di uscita della nuova campagna Wardog Fury

ha da poco annunciato che, la nuova campagna indipendente di Raiders of the Broken Planet , sarà lanciata il 30 novembre su PlayStation 4, Xbox One, e PC Windows, al prezzo di 9.99 euro.

In Wardog Fury, Harec, leader della resistenza, proverà a rinforzare le fila dei Raider reclutando Loath, esperimento genetico creato dal Generale Marmelade, il capo degli Umbra Dogs. Questa nuova avventura, così come quelle che verranno pubblicate in futuro (Hades Betrayal e Council Apocalypse), racconterà una storia parallela agli avvenimenti noti fino a questo momento, e offrirà missioni, personaggi e tanti altri contenuti inediti. In apertura potete osservare il trailer di presentazione di Raiders of the Broken Planet: Wardog Fury.