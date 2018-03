Raiders of the Broken Planet riceverà una nuova espansione in aprile

sarà la nuova espansione della campagna di: quattro nuove missioni ed un nuovo personaggio, su PC, PS4 e Xbox One.

Raiders of the Broken Planet sta per arricchire la sua offerta con una nuova campagna giocabile, intitolata Hades Betrayal. Il contenuto è previsto per il 4 aprile e verrà venduto al prezzo di 9.99€: includerà quattro nuove missioni per il single player del gioco, sarà disponibile la co-op fino a 4 giocatori e la modalità Antagonist, un 4v1.

Con Hades Betrayal verrà reso disponibile anche il personaggio esclusivo Ayana Kwena, che a conti fatti risulta l'unica possibilità per i Raiders di sconfiggere la Hades Division. Inoltre ci sarà un nuovo sistema di progressione, ridisegnato tenendo conto del feedback degli utenti.

Raiders of the Broken Planet è già disponibile sulle piattaforme PC, PS4 e Xbox One; se volete vedere l'espansione in azioni vi consigliamo di dare un'occhiata al trailer proposto nell'articolo.