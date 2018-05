Raiders of the Broken Planet: tutte le campagne sono gratis su Steam per 48 ore!

MercurySteam ha annunciato che Raiders of the Broken Planet è ora gratis su Steam, per festeggiare il primo anniversario dell'Open Beta del gioco. Fino alle 19:00 di venerdì 25 maggio il gioco potrà essere scaricato a costo zero, una volta riscattato le tre campagne saranno vostre per sempre e potranno essere giocate senza limitazioni.

Distribuito come Free-To-Play, Raiders of the Broken Planet gode di tre campagne aggiuntive a pagamento, ora scaricabili gratis da Steam. Questa la sinossi:

"Scarica e gioca alla campagna Il Soldato Eterno e a tutte le campagne di Raiders of the Broken Planet: 2 difficili missioni a cui puoi giocare in modalità solo o 4 vs 1. Scegli Harec o altri 4 Raiders e aiutali a salvare il leggendario Lycus Dion dalle grinfie della Divisione Hades, o cambia lato e gioca come Antagonista. Harec non ha molta scelta nella ricerca di Raiders disposti a combattere contro gli invasori umani. Di norma non avrebbe salvato quelli come Lycus Dion, ma ha bisogno di guerrieri la cui reputazione incuta timore. La Divisione Hades ha Lycus prigioniero, deve muoversi in fretta per cambiare le cose in suo favore! Raiders of the Broken Planet è un'avventura 4 vs 1 dove vivrai entrambe le parti della storia: collabora con altri Raiders o cambia lato e fai fallire la loro missione, combattendo come Antagonista. Come Raider, potrai competere con i tuoi compagni per preziosi premi. Come Antagonista, sarai giudicato da Uras-Beherit, un demone dello spazio oscuro!"

Le tre campagne aggiuntive sono intitolate Alien Myths, Wardog Fury e Hades Betrayal, vi consigliamo dunque di scaricarle per vivere l'epopea completa di Raiders of the Broken Planet.