Rainbow Six Siege: il Six Major Paris si svolgerà dal 17 al 19 agosto

Ubisoft annuncia che le sedici migliori squadre al mondo della Rainbow Six Siege si incontreranno in Francia per il Six Major Paris, dal 13 al 19 agosto 2018.

Dopo un’intensa fase a gironi, le otto squadre qualificate si scontreranno durante la fase finale del Major, che si terrà al Paris Expo – Porte de Versailles dal 17 al 19 agosto, di fronte a un’incredibile platea di fan. Le squadre gareggeranno per un montepremi di 350.000$, che porterà il montepremi totale e ufficiale per tutti i tornei dell’annata 2018-2019 alla cifra record di 1.400.000$.

I biglietti per il Six Major Paris saranno acquistabili dalle ore 10:00 del 3 maggio. I fan potranno scegliere tra un Pass standard di 3 giorni al costo di 60€ o un Pass Diamond di 3 giorni al prezzo di 150€. Quest’ultimo include diversi benefici e oggetti unici. Inoltre, tutti i fan che parteciperanno all’evento con il Pass standard o il Pass Diamond otterranno un ciondolo di gioco esclusivo del Six Major Paris. Per maggiori dettagli sui biglietti e il Six Major, visitare il sito internet ufficiale.

Il programma completo del Six Major Paris sarà il seguente:

13-15 agosto : Fase a gironi (non aperta al pubblico)

: Fase a gironi (non aperta al pubblico) 17 agosto : Quarti di finale

: Quarti di finale 18 agosto : Semifinali

: Semifinali 19 agosto: Finale

Il formato di qualificazione del Six Major Paris sarà svelato durante la finale della Stagione 7 della Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League, che si terrà ad Atlantic City, in New Jersey negli Stati Uniti, il 19 e 20 maggio 2018.

Il Six Major Paris fa parte del nuovo formato della Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League, annunciato a gennaio e che inizierà a giugno con il lancio della Stagione 8 della Pro League. Ogni anno sarà suddiviso in due stagioni di sei mesi (giugno-novembre e dicembre-maggio), oltre a due Major: il tradizionale Six Invitational a febbraio e un nuovo evento estivo, il Six Major, la cui prima edizione si terrà appunto a Parigi. Ulteriori dettagli sul formato della Pro League per il biennio 2018-2020 sono disponibili qui.