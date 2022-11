Rainbow Impostor Survivor 3D supera un milione di download sul Play Store: ci risiamo

Vi ricordate del controverso Survivor in Rainbow Monster, titolo che "rimandava" ad Among Us e all'esperienza Roblox Rainbow Friends? Ebbene, sul Play Store di Google sta scalando le classifiche un altro gioco di quel tipo: si tratta di Rainbow Impostor Survivor 3D.

Come si può facilmente intuire dal nome, questa volta si fa riferimento a un titolo in 3D. Forse anche per questo motivo il gioco ha già attirato, a partire dalla sua uscita nella giornata del 2 novembre 2022, oltre un milione di download sul Play Store, piazzandosi ai vertici delle classifiche relative ai titoli gratuiti.

Come ben potete immaginare, non si sta consigliando il download, ma è interessante approfondire questi fenomeni legati agli store digitali, considerando quanti utenti possono potenzialmente entrare in contatto con titoli di questo tipo dando un'occhiata alle classifiche. Va detto che generalmente questi giochi contengono un buon numero di pubblicità, nonché che spesso il comparto tecnico risulta meno interessante di quanto potrebbe sembrare dalle immagini.

Potreste dunque più che altro voler dare un'occhiata a un video gameplay di Rainbow Impostor Survivor 3D, così da comprendere a cosa si fa riferimento. Insomma, ci risiamo: la questione dei titoli "controversi" disponibili sul Play Store sta proseguendo, portando in alto in termini di classifiche giochi che non sembrano nascondere la loro "ispirazione".

Ricordiamo per il resto che Among Us è disponibile gratuitamente sul Play Store, nonché che l'esperienza Rainbow Friends si può giocare senza sborsare alcunché su Roblox.