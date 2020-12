Rainbow Six celebra il 5° anniversario con una modalità che lo porta indietro nel tempo

Cinque anni dopo, Rainbow Six Siege è ancora sulla cresta dell'onda. Lo sparatutto multiplayer tattico di Ubisoft è ancora oggi uno dei titoli più giocati del panorama videoludico attuale, anche in ambito eSports, ed ha recentemente celebrato il suo quinto anno con l'avvio della nuova stagione, L'Operazione Neo Dawn.

Quando vi siete uniti ai server per la prima volta? Se siete dei giocatori della prima ora, allora non riuscirete a trattenere le lacrime giocando alla nuova Legacy Arcade, una modalità celebrativa a tempo limitato che riporta Rainbow Six Siege indietro di cinque anni. In Legacy Arcade possono essere utilizzati solamente i venti operatori di lancio, con i loro vecchi loadout, all'interno di mappe come Casa, Base di Hereford e Aereo Presidenziale nella loro conformazione originale. L'evento rimarrà attivo fino al 5 gennaio 2021, quindi avete un bel po' di tempo a disposizione per lanciarvi in questo viaggio nel passato. Se invece vi siete uniti a Rainbow Six Siege più recentemente, avete invece l'opportunità di scoprire com'era prima che l'avete conosciuto.

In cima a questa notizia trovate il trailer di presentazione di Arcade Legacy. Rainbow Six Siege, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, ed ha anche ricevuto un aggiornamento grafico gratis per PS5 e Xbox Series X che ha abilitato i 120fps su televisori compatibili.