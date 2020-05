Rainbow Six European Open Clash: arriva il torneo FACEIT con 50.000€ in palio

Dalla collaborazione tra Ubisoft e la celebre piattaforma per le competizioni FACEIT nasce il Rainbow Six European Open Clash, nuovo torneo di Tom Clancy's Rainbow Six Siege con un montepremi di 50.000 euro che sarà interamente devoluto in beneficenza a Medici Senza Frontiere.

A questa competizione prenderanno parte 16 diverse squadre formate sia da giocatori professionisti che da dilettanti. Sono infatti 10 i team composti da pro player, ai quali andranno ad aggiungersi i 6 team vincitori delle due Community Cup che si terranno tra il 16 e il 17 maggio e tra il 23 e il 24 maggio dalle ore 13:55 italiane. Chiunque voglia partecipare all'evento con i propri amici potrà compilare il form per l'iscrizione direttamente sul sito ufficiale FACEIT. I playoff della competizione si terranno invece il 30 e 31 maggio e il 6 giugno sempre a partire dalle ore 14:00, invece l'appuntamento per semifinali e finale è fissato al 7 giugno alle ore 15:00. Sia i playoff che semifinali e finale saranno inoltre visibili interamente sul canale Twitch ufficiale dello sparatutto in prima persona, così che tutti possano tifare per la propria squadra preferita. Nel corso delle dirette, i giocatori potranno poi effettuare delle donazioni che, proprio come il premio in palio al torneo, verrà devoluto in beneficenza a Medici Senza Frontiere.

Sapevate che insieme a Get Even e a The Evil Within 2, Tom Clancy's Rainbow Six Siege fa parte dei giochi di maggio 2020 del PlayStation Now? Vi ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine trovate uno speciale sull'evento Rainbow Six Siege: The Grand Larceny.