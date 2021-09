Rainbow Six Extraction: il nuovo adrenalinico trailer del PlayStation Showcase

Ubisoft ha sfruttato lo spazio concesso dal PlayStation Showcase di Sony per tornare a presentare in azione il suo Rainbow Six Extraction, nuovo capitolo della serie sparatutto tattica, pronta a regalarci una nuova estesa esperienza cooperativa.

Il nuovo filmato mostrato dalla casa d'Oltralpe nel corso del nuovo evento targato PlayStation mescola scene cinematiche e sequenze di gameplay, grazie alle quali possiamo tornare ad immergerci all'interno delle atmosfere Sci-Fi che caratterizzeranno questa nuova iterazione del franchise. Il compito dei giocatori sarà ancora una volta quello di lavorare in maniera sinergica ed escogitare strategie efficaci per riuscire a porre un freno alla diffusione del parassita alieno che prende possesso delle ambientazioni del gioco.

Sfortunatamente, non ci viene indicata una data di lancio precisa per Rainbow Six Extraction, che rimane atteso al lancio in un generico gennaio del prossimo anno. Nella scorsa occasione, Ubisoft ci ha concesso una panoramica completa sul suo nuovo sparatutto grazie ad un trailer incentrato su Operatori, mappe e gameplay. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Rainbow Six Extraction.