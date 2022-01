Rainbow Six Extraction, se amate Siege dovete giocarci: vi spieghiamo perché

Fresco di pubblicazione, Rainbow Six Extraction propone un'esperienza piuttosto differente da quella di R6 Siege. Quest'ultimo, presente sul mercato da molti anni e una delle stelle più lucenti del firmamento eSport, è estremamente competitivo, mentre il nuovo arrivato propende per un gaming di tipo cooperativa. Nonostante ciò, dovete giocarci per forza. Vi spieghiamo perché.

Anche se siete dei giocatori incalliti di Siege, non dovreste ignorare Extraction. L'ultimo esponente della serie Rainbow Six possiede molte frecce al suo arco e ha tutte le carte in regola per essere apprezzato anche da coloro che vivono a pane e PvP.

Tanto per cominciare, il gameplay risulta estremamente familiare. Le meccaniche, seppur trasposte in un contesto del tutto differente, sono pressoché identiche, inoltre sono inclusi Operatori già noti ai giocatori di Siege, tra cui IQ, Tachanka e Fuze. Da non sottovalutare, inoltre, il ruolo che Extraction può ricoprire in fase di Allenamento: i nemici in perenne movimento permettono di affinare la capacità di mira, processo che avviene più lentamente in Siege, dove le partite risultano spesso più statiche. Non vi basta? Potete scoprire altri motivi per giocare a Rainbow Six Extraction guardando il Video Speciale che abbiamo confezionato appositamente per voi. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione!