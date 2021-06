Rainbow Six Extraction avrà la campagna per giocatore singolo o sarà solo multiplayer?

Annunciato durante la recente conferenza Ubisoft Forward, Rainbow Six Extraction, nuovo nome del già annunciato Rainbow Six Quarantine, si è mostrato al pubblico con sequenze di gameplay inedite ed una data d'uscita ufficiale, fissata per il prossimo 16 settembre su PC e console di vecchia e nuova generazione.

La presentazione di quello che può essere considerato a tutti gli effetti uno spin-off di Rainbow Six Siege e della sua modalità temporanea più famosa ed apprezzata - Outbreak - ha mostrato alla platea di appassionati un gruppo di tre operatori impegnati ad affrontare la minaccia di una pericolosissima invasione da parte di una misteriosa specie aliena utilizzando armi, gadget e tecnologie completamente nuovi. Proprio la presenza dei tre operatori all'interno del trailer di gameplay ha evidenziato la natura cooperativa PVE di questo nuovo shooter tattico: in effetti il focus del gioco, come possiamo leggere sulle pagine del sito ufficiale, è quello di lavorare in gruppo insieme ad altri due giocatori sfruttando le caratteristiche di Operatori differenti per affrontare con una maggiore efficacia la minaccia degli Archei.

Nonostante la natura del gioco sia chiaramente improntata al multiplayer cooperativo, sarà però comunque possibile affrontare il gioco interamente ed esclusivamente in modalità single player, dunque tutti i coloro che dovessero essere attratti dall'atmosfera di Rainbow Six Extraction pur non essendo amanti dei prodotti multigiocatore potranno comunque dedicarsi al prodotto, anche se con tutta probabilità l'esperienza potrebbe risultare non altrettanto appagante, in quanto costruita per dare il meglio di sé proprio attraverso la cooperazione ed il coordinamento con altri giocatori.