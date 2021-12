Rainbow Six Extraction avrà Operatori di Siege, ma abilità e gadget saranno diversi

Rainbow Six Extraction promette di rinnovare la formula dello sparatutto tattico di Ubisoft introducendo nuove tipologie di nemici. Per potersi adattare coerentemente alla minaccia aliena, gli Operatori dello shooter presenteranno alcune differenze rispetto al passato, come rivelato dal creative director del progetto.

All'interno di una recente intervista pubblicata da PLAY Magazine, Patrick Mehe di Ubisoft ha svelato come alcuni operatori di Rainbow Six Siege saranno riproposti all'interno di questa digressione Sci-Fi del franchise. Il team di sviluppo ha avuto delle lunghe e accese discussioni in merito a quli Operatori fossero i più indicati per essere trasferiti all'interno di Extraction.

"Abbiamo dovuto adattare alcuni dei gadget e delle abilità per supportare il nuovo gioco. Abbiamo cercato di rimanere il più vicino possibile all'essenza di ogni operatore che abbiamo scelto per Extraction. Ciò significa che li abbiamo modificati in determinati dettagli, a volte piccoli, a volte grandi. Alla fine, riteniamo di essere stati in grado di scegliere il miglior elenco di operatori per un'esperienza cooperativa PvE". L'elenco finale di Extraction conta attualmente 18 operatori, inclusi Ela, Gridlock, Smoke, Nomad, Sledge, Lion, Vigil, Pulse e Finka, questi già presenti in Rainbow Six Siege.



Ricordiamo che Rainbow Six Extraction sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Google Stadia a partire dal 20 gennaio 2022. Lo sparatutto è già entrato in fase Gold.