Rainbow Six Extraction ha anche la campagna single player?

Nato dal successo di Outbreak, l’evento a tempo limitato che raccolse consensi tra i giocatori di Rainbow Six Siege, Rainbow Six Extraction è finalmente disponibile sul mercato. Come saprete si tratta di un titolo marcatamente cooperativo, ma essendo uno spin-off orientato verso il PvE (ecco cosa vuol dire PvE e PvP) presenta anche una campagna single player?

Lo sparatutto di Ubisoft non offre una vera e propria campagna studiata appositamente per giocare in solitaria, ma dà la possibilità di intraprendere missioni senza dover necessariamente essere in compagnia di altri utenti. Detto questo, bisogna però aggiungere che l’azienda francese ha già confermato di voler fornire un supporto al gioco continuativo e gratuito, che potrebbe quindi portare a ulteriori contenuti tra cui, magari, una modalità pensata proprio per il gioco in singolo.



In attesa di scoprire quali saranno i futuri contenuti aggiuntivi dello shooter tattico, vi ricordiamo che l'opera Ubisoft è disponibile su tutte le seguenti piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia e PC, oltre ad essere stato inserito subito al day one anche nel catalogo di Xbox Game Pass. In caso voleste approfondire i vari aspetti che lo compongono prima di decidere se dargli una chance o meno, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione di Rainbow Six Extraction per scoprirne tutte le qualità e gli aspetti meno convincenti.