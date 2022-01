Rainbow Six Extraction: data e ora di lancio del Buddy Pass

A pochi giorni dal lancio, Rainbow Six Extraction è già fuori dal podio delle classifiche inglesi. Per provare a risollevare le vendite, Ubisoft ha pubblicato un post che svela tutti i dettagli su data e ora dell'arrivo del Buddy Pass, una delle funzionalità più attese dai giocatori.

Stando ad un recente tweet di Ubisoft Italia, il Buddy Pass sarà disponibile per tutti coloro i quali hanno acquistato il gioco a partire dal prossimo giovedì 27 gennaio 2022 alle ore 16:00 del fuso orario italiano. A partire da quel momento, ogni utente disporrà di due inviti che potranno essere indirizzati a giocatori che ancora non possiedono una licenza: dal momento dell'invito, i due giocatori avranno accesso libero allo sparatutto cooperativo per quattordici giorni. Si tratta quindi di una sorta di versione demo estesa e senza limiti in termini di contenuti durante la quale tutti i progressi verranno registrati e mantenuti in caso di acquisto della versione completa.

Al momento non è ben chiaro se anche i giocatori che hanno accesso al gioco tramite Xbox Game Pass o PC Game Pass (ricordiamo che il titolo fa parte del catalogo del servizio sin dal giorno del lancio) potranno sfruttare questa feature e bisognerà attendere la data d'uscita del Buddy Pass per scoprirlo.

In attesa di scoprire maggiori dettagli su questo sistema, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Rainbow Six Extraction.