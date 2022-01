Rainbow Six Extraction: uno sparatutto gratis su Game Pass che non convince del tutto

Con Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, Ubisoft propone uno sparatutto con visuale in soggettiva fortemente incentrato sulla componente cooperativa, espandendo la formula già vista e sperimentata con l'evento Outbreak di Rainbow Six Siege. Il risultato finale però non è sempre memorabile.

Come avrete già letto nella nostra recensione di Rainbow Six Extraction, il titolo dell'azienda francese propone un gameplay solido e meccaniche che lo rendono diverso da tutti gli altri sparatutto in commercio grazie al focus sulla componente strategica. Al netto di questi pregi e di un endgame che mette alla prova anche i giocatori più abili, questo shooter presenta anche una serie di problematiche che riguardano principalmente il bilanciamento di armi, operatori e gadget.

Se siete curiosi di vedere qualche video gameplay e scoprire maggiori dettagli sulle meccaniche di gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra videorecensione appena pubblicata sul canale ufficiale YouTube di Everyeye, la quale vi toglierà ogni dubbio sul titolo.

Per chi non lo sapesse, il gioco arriverà domani, giovedì 20 gennaio 2022, su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia e PC. Ubisoft ha anche deciso di inserire il prodotto nel catalogo di Xbox Game Pass e PC Game Pass sin dal day one.