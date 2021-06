Rainbow Six Extraction: tutti i dettagli sullo sparattuto cooperativo Ubisoft

L'Ubisoft Forward si è appena concluso e tra i vari titoli mostrati alla conferenza troviamo anche Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, lo sparatutto in prima persona cooperativo ambientato nell'universo di Siege e basato proprio sull'evento PvE chiamato Outbreak.

Come avrete già letto nella nostra anteprima di Rainbow Six Extraction, Alessandro Bruni ha avuto l'occasione di provare con mano il gioco e di affrontare orde di alieni nei panni degli operatori già conosciuti in Rainbow Six Siege. Proprio come nell'altro sparatutto Ubisoft, Extraction propone infatti una serie di personaggi tra cui scegliere, ognuno con il proprio arsenale da sfruttare per contrastare la minaccia aliena. Il gioco presenta inoltre mappe al cui interno possono verificarsi situazioni sempre diverse per aumentarne la rigiocabilità e, ad esempio, potrebbe capitare di resistere ad un assedio proprio come nelle fasi di difesa della modalità Caccia ai Terroristi di Siege.

Prima di lasciarvi alla nostra videoanteprima con tutti i dettagli sullo sparatutto in prima persona, vi ricordiamo che Rainbow Six Siege Extraction arriverà il prossimo 16 settembre 2021 su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia.