Xbox Game Pass accoglie Rainbow Six Extraction al day one: Siege arriva in PC Game Pass

Dopo un divertente botta e risposta su Twitter che ha contribuito a stuzzicare la curiosità dei videogiocatori, Microsoft e Ubisoft hanno annunciato che Rainbow Six Extraction sarà disponibile fin dal day one in Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Tutti gli abbonati su Xbox One, Xbox Series X|S e PC potranno quindi giocare senza costi aggiuntivi a Rainbow Six Extraction fin dal giorno del lancio, che ricordiamo essere fissato tra poche settimane, il 20 gennaio 2022. Le sorprese non terminano qui, dal momento che lo stesso giorno Rainbow Six Siege entrerà finalmente a far parte del catalogo di PC Game Pass. Il gioco multiplayer, ricordiamo, è già disponibile da tempo per tutti gli abbonati su console e dispositivi mobili via cloud. Gli utenti che giocheranno ad entrambi i titoli avranno diritto al pacchetto "The United Front Bundle", che include due uniformi, due skin arma e due charm per ogni gioco (trovate un'anteprima in calce a questa notizia).

Rainbow Six Extraction, ricordiamo, è un nuovo sparatutto tattico cooperativo PvE per 1-3 giocatori, nel quale sarete chiamati a impersonare degli Operatori Elite dell'universo di Rainbow Six per sconfiggere una minacciosa razza aliena conosciuta come Archaens. Se volete saperne di più, guardate questo video incentrato su mappe, missioni e difficoltà di Rainbow Six Extraction.